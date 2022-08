António Morgado segura liderança da Volta ao Douro em Espanha

O ciclista português António Morgado (Bairrada) segurou este sábado a liderança da geral da Vuelta a la Ribera del Duero, ao ser terceiro na segunda etapa, com meta em San Esteban de Gormaz.

Morgado foi o terceiro a cortar a meta após 94 quilómetros iniciados em Langa de Duero, ficando atrás apenas de dois ciclistas belgas: Liam van Bylen, que venceu a etapa, e Victor Hannes, segundo.

Depois de a Bairrada anular a fuga, Morgado conseguiu discutir a etapa e seguir na frente, com vantagem para dois norte-americanos: Andrew August é segundo, a 14 segundos, e Artem Schmidt é terceiro, a 16 segundos.

O ciclista português, campeão nacional júnior de fundo e contrarrelógio, continua em boa forma no calendário internacional, no qual foi segundo no Troféu Centre Morbihan, na Corrida da Paz e na Gipuzkoa Klasikoa, tendo sido quarto na Volta ao Pays de Vaud.

Além de Morgado, a Bairrada tem também em prova Daniel Lima, 15.º, Gonçalo Tavares, 24.º, Miguel Batista, 119.º, Francisco Cordeiro, 120.º, e Tiago Belchior, 125.º.

No domingo, a Vuelta a la Ribera del Duero termina com 115 quilómetros com partida e chegada em Aranda de Duero, com várias subidas categorizadas como decisivas para o desfecho final.