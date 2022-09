António Morgado segura liderança do Giro della Lunigiana

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O português António Morgado segurou este sábado a liderança da geral do Giro della Lunigiana, corrida para seleções jovens, ao ser segundo na terceira etapa, ganha pelo francês Paul Magnier.

Magnier cumpriu os 97,9 quilómetros entre Pontremoli e Fivizzano em 2:21.16 horas, o mesmo tempo de Morgado, enquanto o belga Vlad van Mechelen foi terceiro, a três segundos.

A movimentação decisiva foi de Van Mechelen, que atacou no final, mas acabou ultrapassado pelos dois homens mais rápidos já nos últimos metros, depois do trabalho da seleção nacional em controlar o pelotão, primeiro, e depois 'encurtá-lo', impondo um ritmo alto a caminho da meta.

Na geral, o chefe de fila luso tem oito segundos de vantagem para Magnier, que é segundo, e 17 para o eslovaco Tomas Sivok, terceiro, após um dia em que Gonçalo Tavares entrou no top 10, para 10.º, a 2.44 minutos do colega de equipa.

Num dia em que Daniel Lima abandonou, devido a queda, José Bicho chegou ao 35.º posto, Tiago Nunes ao 54.º e João Martins ao 103.º.

No domingo, a quarta e última etapa liga Ceparana a Casano em 102,4 quilómetros, com duas contagens de montanha de primeira categoria a testarem as credenciais de António Morgado à vitória final.