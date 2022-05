António Morgado sobe a segundo na geral da Corrida da Paz

O ciclista português António Morgado subiu este sábado ao segundo lugar da geral da Corrida da Paz, após ser terceiro na terceira etapa da prova, integrada na Taça das Nações de juniores.



O ciclista cumpriu os 121,7 quilómetros entre Teplice, na República Checa, e Olbernhau, na Alemanha, em 3:05.19 horas, o mesmo tempo do vencedor, o neerlandês Menno Huising.

Num 'sprint' a quatro, Huising bateu o luso, terceiro classificado, e o novo líder da geral, o alemão Emil Herzog, após Morgado ter sido um dos principais 'agitadores' da tirada.

Herzog lidera com 29 segundos de vantagem para o ciclista português, líder da montanha, que o selecionador nacional, José Poeira, elogiou pela "demonstração de força tão grande" que "nunca tinha visto num corredor português em idade de júnior".

Na geral, Gonçalo Tavares é 13.º, Daniel Lima é 34.º, Rúben Rodrigues é 55.º, Tiago Santos 59.º e Tomás Mota é 73.º, com a seleção no quarto lugar da tabela por equipas.

A Corrida da Paz termina no domingo com uma tirada com partida e chegada em Terezín, de volta à República Checa, com uma extensão de 96,4 quilómetros.