António Morgado sobe ao terceiro lugar na geral do Tour du Pays de Vaud

O ciclista português António Morgado subiu este sábado ao terceiro lugar da geral do Tour du Pays de Vaud, da Taça das Nações de juniores, após uma tirada dupla, em linha, primeiro, e um contrarrelógio, depois.



Na etapa em linha de manhã, com 97,3 quilómetros entre Cuardnees e Champagne, as três subidas categorizadas testaram o pelotão, no qual António Morgado acabou em sétimo e Gonçalo Tavares em 16.º. De tarde, de novo em Champagne, um contrarrelógio de 11,3 quilómetros permitiu à dupla lusa voltar a fazer a diferença: Morgado foi oitavo, com Tavares em 14.º.

Na geral, o norueguês Johannes Kulset é o líder, com dois segundos de vantagem para o neerlandês Menno Huising, segundo, e 23 para o ciclista português, com Gonçalo Tavares em 10.º, a 1.25 minutos. Daniel Lima é 34.º, Rafael Barbas 45.º, Rúben Rodrigues 55.º e Tiago Santos é 70.º.

No domingo, a última etapa começa e termina em Aigle com 104,7 quilómetros cronometrados e cinco subidas categorizadas.

António Morgado vem de dois segundos lugares em provas da Taça das Nações de juniores, primeiro na Corrida da Paz, na República Checa, e depois no Troféu Centre Morbihan, em França.