António Morgado terceiro na terceira etapa do Circuito das Ardenas

O ciclista português António Morgado (Hagens Berman Axeon) foi este sábado terceiro classificado na terceira etapa do Circuito das Ardenas, subindo ao quinto posto da geral, liderada pelo dinamarquês Mathias Bregnhoj (Leopard TOGT).

Morgado, de 19 anos, cumpriu os 169,6 quilómetros entre Chooz e Haybes em 4:08.09 horas, o mesmo tempo do vencedor, o francês Thibaud Gruel (Groupama-FDJ), que bateu o português e o compatriota Rémi Capron (Villefranche Beaujolais), segundo, num sprint restrito. Este resultado, que permitiu fazer diferenças para muitos dos candidatos à vitória final, permitiu ao jovem português subir ao quinto posto da geral, agora a 41 segundos do líder.

O outro português da Hagens Berman Axeon em prova, Gonçalo Tavares, também ele ex-Bairrada, é 36.º, a 2.15 minutos.

António Morgado vive em 2023 a estreia em provas profissionais depois de se sagrar vice-campeão do mundo de fundo em juniores no ano passado, tendo já somado uma vitória na Volta a Rodes, na Grécia.

No domingo, o Circuito das Ardenas fecha com 138,7 quilómetros entre Bazeilles e Charleville-Mézières, com um perfil ondulado e uma contagem de montanha de primeira categoria à entrada para os últimos 10.000 metros.