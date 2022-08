António Morgado vence última etapa e conquista Volta a Portugal de juniores

O ciclista António Morgado (Bairrada) conquistou este domingo a 16.ª Volta a Portugal de juniores, depois de triunfar na quarta e última etapa, nos 103,3 quilómetros entre o Fundão e a Covilhã.

António Morgado venceu a etapa com o tempo de 02.41.54 horas, batendo Tiago Nunes (Silva & Vinha/ADRAP/Sentir Penafiel), que chegou com o mesmo tempo do vencedor, e José Bicho (Almodôvar/Formação Team SCAV), terceiro a oito segundos.

Na classificação geral, Morgado foi primeiro e conquistou a Volta a Portugal de juniores pelo segundo ano consecutivo, com os colegas de equipa Gonçalo Tavares e Daniel Lima a terminarem em segundo e terceiro, respetivamente.

"A equipa geriu a etapa, mas parte final houve muitos ataques e eu tentei responder a todos. Estou feliz com mais esta corrida e com mais esta vitória, mas agora já penso no próximo objetivo, que é o Campeonato do Mundo. Terei ainda uma corrida pela seleção, que servirá para construir a melhor condição para o Mundial", disse António Morgado, citado pela Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC).

António Morgado venceu também a classificação da montanha, Daniel Lima foi o primeiro por pontos e o espanhol Pablo Lospitao (Electromercantil GR100) foi o melhor júnior de primeiro ano, enquanto por equipas ganhou a Bairrada.