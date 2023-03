António Morgado vence Volta a Rodes na Grécia com apenas 19 anos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O ciclista português António Morgado (Hagens Berman Axeon) estreou-se este domingo a vencer em 2023, aos 19 anos, ao conquistar a Volta a Rodes, após hoje ser segundo na terceira e última etapa da corrida.



Morgado aproveitou as bonificações para se impor na corrida de categoria 2.2, entre sprints intermédios e a chegada final, acabando por ganhar a geral à frente do cipriota Andreas Miltiadis, a correr pela sua seleção.

Miltiadis acabou a dois segundos do português na geral após os 150,2 quilómetros entre Rodes e Maritsa, na terceira e derradeira etapa da corrida, a primeira de vários dias disputada pelo luso na equipa norte-americana.

Entre a participação em ataques e bonificações, o jovem acabou por somar a primeira vitória na nova equipa, para onde se transferiu no início do ano, proveniente da Bairrada, após um 2022 em que se sagrou vice-campeão do mundo de fundo, em Wollongong, Austrália.

Gonçalo Tavares, outra 'promessa' ex-Bairrada na Hagens Berman Axeon, esteve também em bom plano e fechou a corrida no 21.º posto da geral final, a 46 segundos do compatriota, enquanto Bernardo Gonçalves (XSpeed United Continental) acabou em 60.º.