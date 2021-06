Antonio Pedrero vence Route d'Occitanie

O ciclista espanhol Antonio Pedrero (Movistar) venceu este domingo a Route d'Occitanie, em França, que na quarta e última etapa, entre Lavelanet-Pays d'Olmes e Duilhac-Sous-Peyrepertuse (151,2 quilómetros), teve como vencedor o dinamarquês Magnus Cort (Education First).

O corredor espanhol, de 29 anos, que perdeu alguns segundos à chegada à meta instalada no topo do Peyrepertuse, conquistou a sua primeira vitória na carreira numa prova por etapas. António Pedrero também venceu pela primeira vez no sábado uma etapa.

Pedrero, que foi 10.º na tirada, a 1.11 minutos de Magnus Cort (3:42.53 horas), segurou a liderança com 25 segundos de vantagem sobre o segundo classificado da geral, o compatriota Jesús Herrada (Cofidis), que foi quarto na etapa a 52 segundos do primeiro.

Na terceira posição do pódio inteiramente espanhol da Route d'Occitanie ficou Óscar Rodríguez (Astana), a 34 segundos do vencedor Antonio Pedrero (18:07.15 horas), que sucede ao colombiano Egan Bernal, vencedor da edição de 2020.

O triunfo de Pedrero foi forjado no sábado, quando o espanhol cortou isolado a meta da terceira etapa, entre Pierrefitte e Nestalas, depois de 191,8 quilómetros, no Col de Menté e após superar quatro contagens de montanha, entre elas o mítico Tourmalet.

O português André Carvalho (Cofidis) foi 76.º na etapa, a 16.42 minutos de Magnus Cort, e terminou na 84.ª posição da geral, a 56.31 do vencedor Antonio Pedrero.