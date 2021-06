Antonio Pedrero vence terceira etapa e sobe à liderança da Route d'Occitanie

O ciclista espanhol Antonio Pedrero (Movistar) subiu este sábado à liderança da Route d'Occitanie, em França, ao vencer isolado a quarta etapa, entre Pierrefitte-Nestalas e Le Mourtis (191,8 quilómetros).

Pedrero cortou isolado a meta, coincidente com uma contagem de primeira categoria, em 5:22.05 horas, conseguindo, aos 29 anos, a primeira vitória da sua carreira profissional, numa tirada em que os ciclistas passaram pelo mítico Tourmalet.

Numa etapa dominada por espanhóis, Jesús Herrada (Cofidis) foi segundo classificado, a 40 segundos, Óscar Rodríguez (Astana) foi terceiro, a 43, e Cristián Rodríguez (Total Direct Energie) foi quarto, a 46.

Na geral, Pedrero tem 44 segundos de avanço sobre Herrada e 49 sobre Óscar Rodríguez.

O português André Carvalho (Cofidis) foi 93.º na etapa, a 24.08 minutos de Pedrero, e é agora 90.º na geral, a 41.00 do líder.

No domingo, corre-se a quarta e última etapa, entre Lavelanet e Duilhac-sous-Peyrepertuse (151,2 quilómetros), com a meta a coincidir com uma contagem de montanha de primeira categoria.