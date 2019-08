Arkéa na Volta já a pensar em ganhar o Tour

Não é muito habiual estar na Volta a Portugal uma equipa que marcou presença na Volta a França. A Arkéa Samsic veio à Portuguesa com um conjunto muito jovem, mas o futuro parece ser muito risonho, isto porque parece que Nairo Quintana está mesmo, mesmo quase a assinar. Quem o diz é Yvon Caer, diretor desportivo francês presente na prova rainha do calendário português, garantindo aque estão em conversações."O que está claro é que a equipa quer ser mais forte. Se queremos estar entre os melhores do World Tour temos de ter grandes estrelas. Sei que há conversações, mas ainda não sei vamos ter o Nairo Quintana na próxima temporada. Mas lá esta, é com esses grandes ciclistas que podemos sonhar com grandes feitos, mais especificamente, na Volta a França do próximo ano. É normal perguntar acerca de corredores como o Quintana ou o Nacer Bouhanni e, sim, claro que seria muito bom tê-los na equipa", confessa Caer.Com um ciclista como Nairo Quintana, o salto qualitativo desta equipa seria enorme e colocaría-os desde logo com um dos principais candidatos à conquista do Tour: "É exatamente isso que queremos, mas, neste momento, ainda é muito difícil pensar nisso."Por sua vez, a estrela da equipa em Portugal é Brice Feillu, francês de 34 anos, que também se mostra em extâse com a possível chegada do trepador colombiano: "Se o Nairo Quintana vier mesmo para a nossa equipa será algo de formidável, ficávamos desde logo com uma grande hipótese de ganhar a Volta a França. Ainda não sei se fico, mas espero continuar, porque ficaremos com uma equipa muito forte, até porque o Warren Barguil vai ficar", refere ao nosso jornal.Feillu apenas tem uma vitória na carreira, mas que vitória essa! Em 2009, o francês escapou-se ao pelotão da Volta a França e foi o primeiro a chegar ao alto de Andorra Arcalis. Curiosamente, foi exatamente nesse dia que Rinaldo Nocentini, agora no Sporting, assumiu a camisola amarela, com que andou durante oito dias.A Arkéa trouxa à Volta a Portugal um grupo muito jovem com um objetivo bem claro: desenvolver os talentos que têm nas fileiras. No entanto, não se ficam por aí. "Queremos ganhar uma etapa! Mas estamos aqui principalmente para dar-lhes a oportunidade de fazerem uma corrida de 11 dias. Esta experiência é importante antes de pensarem numa Vuelta ou num Tour. Fazerem a Volta a Portugal é um passo muito importante para um dia estarem num Tour", frisa o diretor francês, de 52 anos.Para este desenvolvimento dos jovens, estão a ser muito importantes os mais experientes: Brice Feillu e Robert Wagner. Eles têm muita experiência e sabem o que é estar numa corrida tão longa. São um exemplo para os mais novos. Por exemplo, o Thibault Guernalec tem apenas 22 anos, por isso ouve o que o Brice e o Robert lhe dizem para aprender e evoluir.