Armstrong reconhece que Contador foi o mais forte no Tour de 2009

As revelações de Alberto Contador sobre os pormenores da má convivência com Lance Armstrong no Tour de 2009, onde confessou ainda ter sido prejudicado pelas decisões do então diretor-desportivo, Johan Bruyneel, tornaram-se na polémica do momento, ao ponto de 'obrigarem' o antigo ciclista texano e o próprio diretor-desportivo a falarem de sua justiça.





Mas, ao contrário de Bruyneel, que rebateu as acusações do espanhol, Lance Armstrong optou pelo politicamente correto. "Parece que houve uma pequena revolução no mundo do ciclismo com uma entrevista do Alberto Contador e pediram-me que comentasse, mas na verdade não há que fazê-lo. Mas direi, e se for um comentário, que o melhor ganhou em 2009".O Tour de 2009 marcou o regresso de Armstrong ao ciclismo, após ter-se despedido btrês anos antes, e ingressando na Astana, comandada por Johan Bruyneel, e onde já estava Alberto Contador. O espanhol venceu essa edição, com o norte-americano a terminar em terceiro.Nas revelações, Alberto Contador fez várias acusações de ter sido discriminado em favor de Armstrong, como por exemplo ter de comprar material (rodas) para o contrarrelógio de modo a poder competir em igualdade com Lance, a quem, segundo ele, estavam destinadas as da equipa.O diretor-desportivo de então veio agora rebater todas as acusações do espanhol. "Havia material de sobra para todos", frisou Bruyneel, contestando ainda a ideia de que alguém, na equipa, quereria prejudicar Contador, ao ponto de este confinar durante a noite a sua bicicleta ao seu mecânico particular. "É paranóia. Será que passava pela cabeça de alguém fazer alguma coisa à sua bicicleta? Ele sentia-se isolado, mas talvez tenha sido ele mesmo a colocar-se nessa situação".Johan Bruynell frisou ainda que Lance Armstrong correu o Tour de 2009 "sem ganhar qualquer euro da Astana".