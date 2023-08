Arnaud Démare deixa Groupama-FDJ e é agora ciclista da Arkéa-Samsic

O sprinter francês Arnaud Démare é desde esta terça-feira ciclista da Arkéa-Samsic, abandonando com efeito imediato a Groupama-FDJ, equipa com a qual entrou em litigio por não ter sido convocado para a Volta a França.

Em comunicado, a Arkéa-Samsic revela que o duas vezes vencedor da classificação por pontos da Volta a Itália (2020 e 2022) correrá "com as cores vermelha e negra" na segunda parte da época, assim como nas próximas duas temporadas.

"Tive a possibilidade de rescindir, de comum acordo, o meu contrato com a Groupama-FDJ para poder juntar-me à Arkéa-Samsic, de modo a poder disputar, com esta estrutura, o fim da época de 2023, a partir de 1 de agosto. Tenho de agradecer a esses dois patrocinadores por me terem libertado dos meus últimos meses de contrato", enaltece Arnaud Démare, citado em comunicado da sua nova equipa.

Aos 31 anos, o sprinter francês despede-se da única formação pela qual alinhou, onde chegou em 2011 e pela qual somou os 93 triunfos da sua carreira, nomeadamente oito etapas no Giro, duas no Tour e a Milão-Sanremo.

"É o melhor que me poderia ter acontecido a fim de virar rápido a página, e de projetar o futuro. [...] Abro um novo capítulo na minha carreira, numa formação que acredita em mim e me motiva", acrescentou, num discurso com indiretas à Groupama-FDJ.

Arnaud Démare ficou de fora da Volta a França depois de Thibaut Pinot, um dos ciclistas favoritos dos franceses e, sobretudo, do diretor da equipa, Marc Madiot, ter decidido que queria correr uma última vez o Tour, naquele que é o seu ano de despedida do pelotão.

Na altura, o ciclista mostrou-se revoltado e desiludido com a opção da equipa, dizendo que a 'Grande Boucle' fazia parte dos seus planos para esta temporada desde dezembro, e abrindo a porta à saída.

A relação tormentosa com o líder da Groupama-FDJ, o seu compatriota David Gaudu, que em janeiro, numa conversa com os seus seguidores, tinha dito que não queria Démare no Tour, também terá contribuído para a saída do sprinter, pouco comum em estrelas do pelotão.

"É o fim de uma era. 93 vitórias com as nossas cores. Arnaud deu-nos tanto. Nada nos fará esquecer todas essas emoções", assinalou a Groupama-FDJ na rede social Twitter.