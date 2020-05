Arnaud Démare tem lesão na mão esquerda e vai ser operado

O ciclista francês Arnaud Démare (Groupama-FDJ) fraturou o escafoide da mão esquerda e vai ter de ser operado, ainda que a lesão não comprometa o regresso à competição em agosto, anunciou esta terça-feira o 'sprinter'.

Segundo o corredor de 28 anos, a lesão obriga-o a imobilizar a mão durante seis semanas para a recuperação, após a cirurgia marcada para esta terça-feira.

A lesão resultou de uma queda na última semana, durante o regresso aos treinos, após o confinamento devido à pandemia de covid-19.

"Apesar da imobilização do pulso, poderei voltar à estrada em 10-15 dias, com gesso e adaptação das barras da minha bicicleta", explicou o ciclista, que garantiu que vai estar apto em agosto.

Démare é um dos principais 'sprinters' franceses, tendo vencido duas etapas no Tour (em 2017 e 2018), uma no Giro (2019) e a clássica Milão-Sanremo em 2016, e um dos líderes da Groupama-FDJ, a par do seu compatriota Thibaut Pinot.