Arnaud Démare vence 2.ª etapa da La Route d'Occitanie

O ciclista francês Arnaud Démare, da Groupama-FDJ, confirmou esta sexta-feira ser um dos melhores sprinters da atualidade, com a vitória na segunda etapa da La Route d'Occitanie - La Dépêche du Midi, à frente de um extenso pelotão.

A camisola amarela mantém-se na posse do italiano Andrea Vendrame (AG2R Citroen), que integrava esse grupo no final dos 198,7 quilómetros do percurso entre Villefranche-De-Rouergue e Auch, cumpridos em 5:01.31 horas.

O único português em competição, André Carvalho (Cofidis), entrou integrado num grupo ligeiramente atrasado, em 85.º, a 57 segundos de Démare, mas na classificação geral não perdeu tempo, já que tal se deveu a um corte já nos quilómetros finais.

Na geral, desceu a 88º (perda de 11 posições), mantendo o atraso de 15.49.