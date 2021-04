Arnaud Démare vence ao sprint segunda etapa da Volta à Comunidade Valenciana

O francês Arnaud Démare (Groupama-FDJ) venceu esta quinta-feira ao 'sprint' a segunda etapa da Volta à Comunidade Valenciana, com o colega de equipa australiano Miles Scotson a segurar a liderança da classificação geral.

Démare somou a segunda vitória do ano ao bater o belga Timothy Dupont (Bingoal Pauwels Sauces WB), segundo, e o australiano Caleb Ewan (Lotto Soudal), terceiro, ao cabo de 4:09.23 horas, gastas para cumprir os 179 quilómetros do dia, com partida e chegada em Alicante.

A discussão do 'sprint' foi o momento principal do dia na prova valenciana, na qual a Groupama-FDJ somou a segunda vitória seguida e mantém a liderança da geral, com Scotson, e da geral por equipas.

Depois da fuga bem sucedida, o australiano é o camisola amarela da prova, com 32 segundos de vantagem para o alemão John Degenkolb (Lotto Soudal), segundo, e 34 para o francês Alan Riou (Arkéa Samsic), terceiro e líder da juventude.

O português Nelson Oliveira (Movistar) é quinto à geral, a 36 segundos, após hoje cortar a meta com o mesmo tempo do vencedor, no 28.º posto, com André Carvalho (Cofidis) também no pelotão, no 73.º posto, seguindo no 48.º da geral.

Na sexta-feira, a terceira de cinco etapas liga Torrent ao Alto de la Reina em 165 quilómetros, com uma chegada em alto no final de uma tirada com quatro subidas categorizadas antes da ascensão final.