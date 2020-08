Arnaud Démare vence segunda etapa da Volta à Valónia ao 'sprint'

O ciclista francês Arnaud Démare (Groupama-FDJ) venceu esta segunda-feira aosprint' a segunda etapa da Volta à Valónia, prova belga na qual o australiano Caleb Ewan (Lotto Soudal), que foi segundo, segue na liderança da geral individual.

Démare, de 28 anos, bateu o vencedor do primeiro dia e camisola amarela na tirada que ligou Frasnes-les-Anvaing a Wavre, ao cabo de 172,3 quilómetros, cortando a meta após 3:57.59 horas, com o britânico Daniel McLay (Arkéa Samsic) em terceiro.

Ewan segue líder com dois segundos de vantagem para o belga Dries de Bondt (Alpecin-Fenix), segundo, com Démare a subir a terceiro, a seis segundos, enquanto o único português em prova, André Carvalho (Hagens Berman Axeon), entrou no top 20, para a 19.ª posição, ao terminar esta segunda-feira em 25.º, com o mesmo tempo do vencedor.

O ciclista luso é ainda sexto na classificação da juventude, a sete segundos do líder, o colega de equipa belga Jens Reynders, à entrada para a terceira de quatro etapas, a primeira de montanha, ligando na terça-feira Montzen a Visé em 192 quilómetros.