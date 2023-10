Arnaud Démare vence Tour de Vendée na última corrida na estrada de Peter Sagan

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O ciclista francês Arnaud Démare (Arkéa Samsic) venceu este domingo ao sprint a 52.ª edição do Tour de Vendée, no qual o eslovaco Peter Sagan (TotalEnergies) fez a última corrida profissional na estrada.

Démare cumpriu os 207,1 quilómetros entre Mouilleron-Saint-Germain e La Roche-sur-Yon em 4:45.47 horas, batendo sobre a meta dois compatriotas, Paul Penhoët (Groupama-FDJ), segundo, e Sandy Dujardin (TotalEnergies), terceiro.

Démare mudou-se em agosto para a Arkéa e somou hoje a primeira vitória na formação gaulesa, mas o dia ficou marcado pela despedida da estrada do único tricampeão do mundo de fundo, de forma consecutiva, o eslovaco Peter Sagan.

O velocista, tantas vezes temido em chegadas como estas, chegou no nono lugar e só não faz a despedida em pleno, aos 33 anos, porque já anunciou a vontade de estar em provas de BTT nos Jogos Olímpicos Paris'2024.

Fecha a cortina sobre uma carreira na estrada com 121 vitórias como profissional, incluindo 12 etapas na Volta a França, em que ganhou sete vezes a classificação por pontos, quatro na Volta a Espanha e duas na Volta a Itália.

Além disso, foi campeão europeu, ganhou 18 etapas na Volta à Suíça, a Paris-Roubaix de 2018, a Volta a Flandres de 2016 e três Gent-Wevelgem, numa carreira fulgurante que, ainda assim, estava estagnada desde o final de 2021, quando deixou a BORA-hansgrohe.

O Tour de Vendée contou ainda com a participação da equipa portuguesa ABTF-Feirense, em que quase todos não concluíram a prova, à exceção do líder, António Carvalho, 35.º classificado a 1.20 minutos do vencedor.