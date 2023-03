Arranque promissor para João Almeida no Tirreno-Adriático

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Tirreno–Adriático arrancou com João Almeida (Emirates) em bom plano no crono (11,5 km) de Lido di Camaiore (Toscana). O ciclista de A-dos-Francos, de 24 anos, foi 7º, a 41 segundos do vencedor, o italiano Filippo Ganna (Ineos),...