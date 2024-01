Associação do Minho declara apoio a Cândido Barbosa

Depois de Cândido Barbosa ter revelado esta quinta-feira estar a ponderar candidatar-se à presidência da Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC) mas que a formalização estava dependente da candidatura da vontade das associações, a Associação de Ciclismo do Minho já reagiu e declarou publicamente apoio ao ex-ciclista."O Cândido Barbosa é um profundo conhecedor do ciclismo - com visão de futuro e sensível aos problemas da modalidade - e estará acompanhado de pessoas também elas muito válidas e que já deram provas da sua larga experiência associativa, desportiva e profissional", explicou Joaquim Mendes, presidente da Associação de Ciclismo do Minho."Cândido Barbosa e a sua equipa conseguirão implementar um plano de desenvolvimento estratégico do ciclismo a médio e longo prazo e a dedicada especial atenção à ética desportiva e à defesa do ciclismo regional e de formação, na senda do que, no passado e no presente, sempre defendeu a Associação de Ciclismo do Minho", prosseguiu o líder do organismo.As eleições para a presidência da FPC acontecem este ano, depois de Delmino Pereira ter sido eleito para um terceiro e último mandato em novembro de 2020.