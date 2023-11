Astana e Alpecin-Deceuninck aumentam pelotão da 50.ª Volta ao Algarve

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Astana vai regressar à Volta ao Algarve em 2024, com a 50.ª edição a contar ainda com a belga Alpecin-Deceuninck, num pelotão que até ao momento integra seis equipas do WorldTour, a primeira divisão do ciclismo mundial.

Depois da ausência em 2023, a Astana regressa a uma corrida em que tem um vasto palmarés, no qual se destacam as vitórias na geral do espanhol Alberto Contador, em 2009 e 2010.

Os corredores da formação cazaque, que tem nas suas fileiras o estelar Mark Cavendish, recordista de triunfos em etapas no Tour ('ex aequo' com Eddy Merckx), somam ainda cinco vitórias de etapa na Volta ao Algarve.

Além da Astana, que estará pela 10.ª vez na Algarvia, também a Alpecin-Deceuninck alinhará na 50.ª edição, que decorre entre 14 e 18 de fevereiro, confirmou esta segunda-feira a organização.

Os belgas, que têm como principal figura o neerlandês Mathieu van der Poel, competirão na Volta ao Algarve pela quarta vez, procurando ainda a primeira vitória em etapas na corrida lusa.

As duas equipas confirmadas juntam-se à alemã BORA-hansgrohe, à neerlandesa dsm-firmenich e às francesas Groupama-FDJ e Arkéa-B&B Hotels, as outras formações do WorldTour já anunciadas para a próxima edição da Algarvia.