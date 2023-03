Aular ainda não quer pensar no 'tri' na Volta ao Alentejo: «Temos de festejar este triunfo»

Orluis Aular quer primeiro festejar o triunfo na 40.ª Volta ao Alentejo em bicicleta antes de pensar no 'tri' na prova, 'responsabilizando' a sua Caja Rural pelo feito inédito hoje alcançado.

"[Estou] contente pela geral. Estou muito agradecido à equipa, ao staff, ao diretor pela confiança que depositaram em mim para conseguir esta vitória. No final, não ganhei uma etapa, mas levei a geral. Quero felicitar a equipa, que fez um grande trabalho nestes cinco dias e confiaram plenamente em mim", enalteceu o venezuelano, de 26 anos.

Aular 'jogou' com as bonificações para repetir o triunfo na 'Alentejana', entrando na história da prova como o primeiro a conquistar duas edições consecutivas e apenas o segundo a bisar, depois do espanhol Carlos Barbero (2014 e 2017). "Sobretudo ontem [sábado], foi uma etapa muito complicada. Tratei de estar na frente com os melhores, aguentei e consegui sempre bonificar", recordou.

Questionado pela agência Lusa sobre se, para o ano, regressará para tentar o 'tri', Aular riu-se. "Primeiro, temos de festejar este triunfo e já veremos o futuro", pontuou.

Quem também subiu ao pódio foi o jovem Pedro Silva (Glassdrive-Q8-Anicolor), que, aos 21 anos, se estreou a vencer uma classificação, impondo-se na luta pela montanha ao seu colega uruguaio Mauricio Moreira, o campeão em título da Volta a Portugal. "É um momento muito importante para a minha curta carreira, porque é a primeira camisola que ganho e logo aqui numa corrida internacional, como a Volta ao Alentejo. Por isso, estou muito contente", resumiu.