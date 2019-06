Autódromo do Estoril recebe 24H Bike Race

O Autódromo de Estoril recebe hoje e amanhã a 24H Bike Race, uma prova pioneira em Portugal, destinada a miúdos e graúdos.

A competição será aberta para todos e consiste em pedalar entre as 13 horas de hoje e as 13 horas de amanhã. Mas calma, não terá de fazê-lo sozinho! A prova realiza-se em sistema de estafeta, pelo que pode formar equipas de um, dois, quatro ou seis ciclistas, sendo admitidas todo o tipo de bicicletas, sejam elas de estrada, contrarrelógio ou até BTT.

Desde familiares, amigos ou colegas de trabalho, Record convida-o a participar neste evento que terá como palco o lendário Circuito do Estoril.

Para além da prova de ciclismo, o evento contará com muita animação no paddock com a Bike Expo, Streetfood e um concerto musical agendado já para hoje à noite. Pegue na bicicleta e venha!