Bardet vence Volta aos Alpes e Pinot regressa às vitórias na última etapa

O ciclista francês Romain Bardet (DSM) conquistou esta sexta-feira a Volta aos Alpes, com o seu compatriota Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) a vencer a quinta e última etapa, regressando aos triunfos quase três anos depois.

Pinot, que na véspera terminou em lágrimas no segundo lugar da etapa, 'vingou-se' hoje e conseguiu o primeiro triunfo desde julho de 2019, quando venceu a 14.ª etapa da Volta a França no Tourmalet, cumprindo os 114,5 quilómetros em Lienz, na Áustria, com o tempo de 03:09.24 horas, batendo por sete segundos o espanhol David de la Cruz (Astana).

Em relação à classificação geral, que era liderada à partida pelo espanhol Pello Bilbao (Bahrain-Victorious), acabou por ser conquistada por Romain Bardet, com o australiano Michael Storer (Groupama-FDJ) a terminar em segundo, a 14 segundos, e o neerlandês Thymen Arensman (DSM) em terceiro, a 16.

Já o português Daniel Viegas (EOLO-Kometa) terminou a etapa de hoje na 79.ª posição, a 25.22 minutos de Pinot, e foi 86.º na classificação geral.