Barguil vence quinta etapa do Tirreno-Adriático com Nelson Oliveira em quarto Ciclista português da Movistar integrou a fuga do dia e chegou a 15 segundos do vencedor, subindo ao 31.º lugar da geral





• Foto: Lusa/EPA