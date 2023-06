Barhain-Victorious retira-se da Volta à Suíça após a morte de Mäder

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Bahrain-Victorius decidiu este sábado retirar-se da Volta à Suíça, um dia depois da morte do seu ciclista Gino Mäder , após uma queda durante a tirada de quinta-feira.

"Após a perda trágica de Gino Muder, a equipa Bahrain-Victorious tomou a decisão de desistir da Volta à Suíça", lê-se numa mensagem publicada pela equipa na rede social Twitter.

O suíço Gino Mäder morreu na sexta-feira, após ter sofrido uma grave queda numa ravina durante a quinta etapa da Volta à Suíça, na quinta-feira.

Além da Bahrain-Victorious, também a Intermarché-Circus-Wanty, que tinha o português Rui Costa entre os ciclistas inscritos, e a Tudor, do diretor luso Ricardo Scheidecker, decidiram deixar a corrida.

Depois de ter neutralizado a etapa de sexta-feira, com os 30 últimos quilómetros a serem percorridos em homenagem a Mäder, a direção da Volta à Suíça decidiu manter a corrida na estrada, com a realização das duas últimas etapas no fim de semana.

"Após uma jornada rica em emoções e uma procissão muito tocante em memória de Gino Mäder, foi decidido, em consenso com a família de Gino Mäder, as equipas e os corredores, manter a Volta a Suíça", disse na sexta-feira o diretor da prova, Olivier Senn.

A sétima de oito etapas corre-se hoje, com uma ligação de Tübach a Weinfelden, num total de 184 quilómetros.