Bauke Mollema vence Volta à Lombardia

O holandês Bauke Mollema (Trek-Segafredo) venceu este sábado a 113ª edição da Volta à Lombardia, em Itália, no último dos 'monumentos' da temporada de 2019 do ciclismo mundial.

No percurso entre Bergamo e Como, o corredor de 32 anos surpreendeu os favoritos com um ataque a menos de 20 quilómetros do final, antes da última subida, controlando depois a distância para os perseguidores na descida antes da aproximação à meta para vencer de forma isolada.





O espanhol Alejandro Valverde (Movistar) e o colombiano Egan Bernal (Ineos) foram 2º e 3º classificados, respetivamente, a 16 segundos do vencedor.

Mollema alcança a 13ª vitória da sua carreira e o segundo triunfo em clássicas, depois de San Sebastián (Espanha) em 2016.