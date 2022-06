Beatriz Pereira prepara o Europeu

A Volta a Portugal Feminina Cofidis terminou em Anadia, no circuito que irá receber, nos dias 9 e 10 de julho, as provas de fundo do Campeonato da Europa de sub-19 e sub-23. Beatriz Pereira, uma das quatro corredoras da Seleção Nacional presentes na Volta deu-se bem com o traçado, que já conhecia dos estágios. "O percurso é duríssimo, mas saio feliz com as sensações com que terminei a Volta a Portugal. Fui de menos a mais. Sinto que se amanhã tivéssemos mais uma etapa ainda estaria melhor", acredita a corredora minhota, que chegou ontem integrada no grupo perseguidor às quatro melhores, no 14º lugar, a 42 segundos da vencedor

A ciclista, de 18 anos, concilia a modalidade com os estudos e acredita que tem margem para subir de forma até ao Europeu. "Estou na época de frequências e exames na faculdade e ainda não tive um momento para treinar e recuperar a cem por cento. Vou ter essa oportunidade até ao Campeonato da Europa e estarei em melhor condição."