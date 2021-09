Beatriz Roxo em 13.º na final do scratch do Mundial júnior de pista

A portuguesa Beatriz Roxo foi 13.ª classificada na final de scratch do Mundial júnior de ciclismo de pista, a decorrer até ao próximo domingo no Cairo.

A prova, em que todas as ciclistas começam juntas e decidem as posições apenas no final, foi conquistada pela alemã Jette Simon, com a portuguesa no 13.º posto entre 20 finalistas, após ter superado uma primeira corrida de qualificação.

Na capital do Egito, a jovem lusa compete ainda na eliminação, na quinta-feira, no omnium, na sexta, e nos pontos, no sábado.