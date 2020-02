Belga Xandro Meurisse vence Volta a Múrcia

O ciclista belga Xandro Meurisse (Circus-Wanty Gobert) venceu este sábado a 40.ª edição da Volta à Região de Múrcia, em Espanha, com José Neves (Burgos-BH) a ser o melhor português, na 20.ª posição.

A segunda e última etapa, entre Santomera e Múrcia (179,6 quilómetros), foi ganha pelo espanhol Luis León Sánchez (Astana), em 4:21.48 horas, menos sete segundos do que o seu compatriota e companheiro de equipa Josef Cerny (CCC), com o espanhol Vicente García de Mateos (Aviludo-Louletano) a ser sexto com o mesmo tempo.

Na geral, Meurisse, que foi quarto na chegada de hoje, conquistou a camisola amarela final, com 11 segundos de avanço sobre Cerny e 17 sobre o alemão Lennard Kamna (BORA-hansgrohe).

José Neves foi o melhor luso, na 20.ª posição, a 22.22 minutos do vencedor, com Ricardo Vilela (Burgos-BH) a ser 43.º, a 27.45, Nelson Oliveira (Movistar) 51.º, a 27.51, e Daniel Viegas (Kometa) 59.º, a 29.51.

De Mateos foi o melhor representante da Aviludo-Louletano, na 13.ª posição, a 16.49 minutos de Meurisse.