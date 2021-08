Benoit Cosnefroy vence Clássica da Bretanha à frente de Julian Alaphilippe

O francês Benoit Cosnefroy (AG2R) venceu este domingo a 85.ª Clássica da Bretanha em bicicleta, batendo o compatriota Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep) num sprint a dois, com o dinamarquês Mikkel Honoré no terceiro posto.

Cosnefroy, de 25 anos, relegou os dois homens da Deceuninck-QuickStep para os lugares mais baixos do pódio ao cabo de 5:59.56 horas, o mesmo tempo de Alaphilippe e dois segundos mais rápido do que Honoré.

É o principal triunfo da carreira do gaulês, e o segundo do ano, depois da Volta a Finisterra, desta feita concluído após 251 quilómetros com partida e chegada em Plouay.