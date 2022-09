Benoît Cosnefroy vence isolado Grande Prémio do Quebec

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O ciclista francês Benoît Cosnefroy (AG2R Citröen) venceu esta sexta-feira isolado o Grande Prémio do Quebec, à frente do australiano Michael Matthews (BikeExchange-Jayco), segundo, e do eritreu Biniam Girmay (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux), terceiro.



Cosnefroy, de 26 anos, somou a maior vitória da carreira na corrida WorldTour no Canadá ao cumprir os 201,6 quilómetros no Quebec em 4:46.56 horas, sendo quatro segundos mais rápido do que o primeiro grupo de perseguidores.

Neste lote, que incluía muitos dos favoritos à conquista da prova, estava o português Ruben Guerreiro (EF Education-Easy Post), que cortou a meta no 17.º posto. Rui Costa (UAE Emirates) foi 102.º e André Carvalho (Cofidis) 110.º.

O pelotão segue no Canadá para domingo, quando enfrenta o Grande Prémio de Montreal, outra corrida do escalão WorldTour.