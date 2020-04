Bernal com autorização para preparar Volta a França na estrada

O ciclista colombiano Egal Bernal, vencedor da Volta da França em 2019, recebeu esta segunda-feira autorização do autarca de Zipaquirá, cidade onde está em confinamento devido à pandemia de covid-19, para treinar no exterior, com algumas condições.

Os colombianos podem, a partir de hoje, realizar atividades físicas ao ar livre por uma hora e individualmente, mas os autarcas têm o poder de estabelecer regras nos seus municípios.

Wilson García, autarca de Zipaquirá, autorizou Bernal e outros cinco corredores, entre eles Brandon Rivera, seu companheiro de equipa na INEOS, a treinarem no interior dos limites do município, entre as 05:00 e as 08:00, mantendo uma distância mínima de cinco metros.

A Volta a França foi adiada para entre 29 de agosto e 20 de setembro, enquanto a Volta a Itália e a Volta a Espanha, inicialmente prevista entre 14 de agosto e 06 de setembro, serão agendadas depois dos Mundiais, previstos para setembro, na Suíça.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 206 mil mortos e infetou quase três milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Perto de 810 mil doentes foram considerados curados.