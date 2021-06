Bernal está infetado com Covid-19 mas com "sintomas leves"

O ciclista colombiano Egan Bernal, que no domingo se sagrou vencedor da Volta a Itália, está infetado com covid-19, apresentando "sintomas leves", anunciou a INEOS.

"Egan Bernal testou positivo para covid-19 num exame de rotina, realizado na quinta-feira, antes do regresso à Colômbia planeado para este fim de semana. Está, neste momento, em auto-isolamento na sua base na Europa em cumprimento das regras [sanitárias]. Tem sintomas leves mas está de boa saúde", pode ler-se no comunicado da equipa britânica.

O ciclista colombiano, de 24 anos, celebrou no domingo a conquista da sua segunda grande Volta, unindo o Giro ao Tour2019, e tinha previsto viajar para o seu país no sábado, para vários eventos públicos.

De acordo com a assessoria de imprensa do ciclista, Bernal e a sua namorada, María Fernanda Gutiérrez, estão ambos infetados com o novo coronavírus e encontram-se em isolamento na sua residência no Mónaco, "a recuperar de sintomas leves".

"Atualmente, o quadro que apresentam é de um leve mal estar generalizado e não revelam nenhuma complicação", acrescentou a assessoria do corredor da INEOS.

Por sua vez, a equipa britânica antecipou que Bernal irá regressar à Colômbia "quando o seu isolamento acabar, para festejar a sua vitória na Volta a Itália na sua terra natal".

A 104.ª edição da Volta a Itália terminou no domingo sem que nenhum caso de covid-19 tivesse sido detetado no pelotão durante a prova, que começou em 08 de maio.

A próxima competição prevista no calendário de Bernal é a Volta a Espanha, agendada entre 14 de agosto e 05 de setembro.