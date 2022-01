Bernal já está acordado após ter sido submetido a duas operações

Um dia depois do violento acidente que o atirou de urgência para um hospital local, chegam boas notícias da Colômbia a propósito do estado de saúde de Egan Bernal. De acordo com comunicado emitido pela equipa de comunicação do ciclista da INEOS, Bernal já se encontra acordado, depois de ter sido submetido nas últimas horas a duas intervenções cirúrgicas para debelar as graves lesões sofridas por conta do choque com um autocarro nas imediações de Bogotá."Neste momento o Egan já se encontra acordado e está a ser tratado pela unidade de cuidados intensivos, onde irão ter o cuidado de ver como o seu corpo reage às cirurgias e diferentes intervenções às que foi submetido", pode ler-se na nota emitida, na qual é também agradecido todo o apoio recebido pelo mundo do desporto e pela comunidade do ciclismo.Bernal irá agora continuar sob o cuidado da Unidade de Cuidados Intensivos na Clínica Universidad de la Sabana de Cundinamarca.