Bernal vai ser operado nas próximas horas após chocar contra um autocarro

Egan Bernal vai ser operado nas próximas horas. Foi a clínica onde deu entrada que divulgou a informação, dando conta ainda das lesões que o colombiano sofreu após ter chocado contra um autocarro."De acordo com os exames, deve ser intervencionado nas próximas horas porque apresenta um politraumatismo: cervical e torácico, um trauma no toráx, um trauma músculo-esquelético e um trauma nos membros inferiores. De momento apresenta estabilidade hemodinâmica", lê-se no comunicado divulgado pela Clínica da Universidade La Sabana, nos arredores de Bogotá.A suspeita de fratura do fémur, inicialmente avançada por alguns meios de comunicação social colombianos, pode estar posta de parte, mas ainda assim as lesões parecem graves e vão hipotecar certamente a primeira parte da época do ciclista da Ineos.