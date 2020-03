Bernard Hinault: "Se o Tour tiver se ser cancelado, não hesitaremos"

O cancelamento ou adiamento de eventos desportivos sucedem-se dia a dia devido à pandemia do Covid-19. Alguns ainda vão resistindo a esta decisão drástica, porque também estão programados para os meses de verão. E sendo os Jogos Olímpicos de Tóquio’2020 a grande incógnita do momento, ainda que os seus organizadores (quer o Comité Olímpico Internacional, quer do lado dos japoneses), mantenham a prova de pé, há outras grandes competições em quem recaem a dúvida se vão ou não ter lugar. É o caso da Volta a França. Seguirá o exemplo da congénere italiana, que programada para maio, já foi cancelada?





"Um apaixonado do Tour deseja, acima de tudo, ver as pessoas de boa saúde. Se o Tour precisar de ser cancelado, não vamos hesitar. Estamos a enfrentar uma doença sangrenta, que é muito mais grave", frisou em entrevista ao jornal Le Parisien o antigo ciclista Bernard Hinault, que pertence à estrutura organizadora da prova, a empresa ASO, como embaixador. "O Tour é uma festa fantástica, mas a vida é mais importante. Estamos a falar de risco de morte", disse ainda um dos quatro ciclistas que venceu a Volta a França por cinco vezes.Por ocasião do Paris-Nice, que foi para a estrada quando todas as provas em Itália e noutros países já tinham sido cancelada, o diretor do Tour, Christian Prudhomme, minimizou a possibilidade de o Tour ser cancelado, dizendo que só por duas vezes, por ocasião das Guerras Mundiais, tal tinha sucedido."Francamente, não podemos dizer: ‘devemos manter o Tour a todo custo.’ Não me cabe a mim decidir. Mas penso que ainda há tempo para tomar uma decisão", sublinhou o antigo ciclista francês, revelando ainda que uma decisão sobre o cancelamento deveria ser tomada até ao início de junho. "Seria o máximo ideal. O Tour é uma máquina enorme, com hotéis marcados, policiamento, entre outras coisas".Bernard Hinault, contudo, questiona-se: "Temos que nos perguntar se é razoável deixar os ciclistas competirem e as pessoas estarem na estrada se ainda houver riscos. O Tour movimenta dezenas de milhares de espectadores todos os dias. "