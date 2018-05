O campeoníssimo francês Bernard Hinault não deixa de dar a sua opinião sobre o caso de Chris Froome. Diz mesmo que o britânico nunca será uma lenda e não merece ser comparado consigo e muito menos com Eddy Merckx.Com a vitória no Giro, o britânico conseguiu conquistar as três Grandes Voltas consecutivas, igualando um feito apenas alcançado por Merckx e... Hinault. "Ele acusou positivo na Vuelta. Não deveria ter iniciado o Giro, quanto mais ganhá-lo. Por que temos de esperar tanto pelo veredicto? Será devido à Sky ter muito dinheiro? Espero bem que não corra o Tour", refere à imprensa belga.Johan Bruyneel, antigo diretor desportivo da US Postal, utilizou a sua conta de Twitter para responder ao francês. "Amigo Hinault! Grande respeito por tudo o que fez. Foi e continua a ser o meu ídolo de infância, mas não seria mais sensato fechar essa boca grande? Sr. Memória Curta...", escreveu. Este tweet mereceu o ‘like’ de, nada mais, nada menos... Lance Armstrong.

Autor: Pedro Filipe Pinto