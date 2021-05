Bernardo Vieira 10.º classificado na Taça do Mundo de paraciclismo

O português Bernardo Vieira foi esta sexta-feira 10.º classificado no contrarrelógio individual da classe C1, no segundo dia da etapa da Taça do Mundo de paraciclismo de Ostende, na Bélgica.

O 'top 10' de Bernardo Vieira foi um dos bons resultados do dia para a comitiva lusa, que também colocou Telmo Pinão no 15.º posto da mesma distância em C2, mas contra muito mais participantes.

Já Hélder Maximino, cumpriu, em C5, 30 quilómetros de prova, também um 'crono' individual, e foi 25.º.

No sábado começam as provas de fundo de Ostende, nas classes H4 e H5, com Carlos Neves, Flávio Pacheco e Luís Costa em ação.