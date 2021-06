Bernardo Vieira e Telmo Pinão em destaque nos Mundiais de Paraciclismo

Os atletas Bernardo Vieira (C1) e Telmo Pinão (C2), que participaram na prova de fundo, estiveram este sábado em destaque entre os portugueses que competiram no Campeonato do Mundo de Paraciclismo, que decorre no circuito do Estoril, em Cascais.

Bernardo Vieira competiu na classe C1, alcançando o sétimo lugar, com uma volta de atraso para o alemão Pierre Senska, que completou a prova de 67,2 quilómetros em 01:46.16 horas.

Por seu turno, Telmo Pinão concluiu a prova de C2 na 11.ª posição, a 7.36 minutos do vencedor, o francês, Alexandre Leaute.

Nas provas de fundo da categoria B, na qual competiram Ana Silva e Isabel Caetano, as atletas portuguesas terminaram na 14ª posição, com uma volta de atraso para as vencedoras, as britânicas Sophie Unwin e Jenny Hall, que completaram o percurso de 100,8 quilómetros em 02:34.34.

Na classe C5 competiram dois atletas portugueses, que tiveram de percorrer uma distância de 92,4 quilómetros: Hélder Maximino, que terminou em 19.º, e Manuel Ferreira em 20.º, ambos com uma volta de atraso para o vencedor, o brasileiro Lauro Chaman.

Em C4 competiu João Monteiro, que terminou na 16ª posição, com duas voltas de atraso em relação ao vencedor, o eslovaco, Patrik Kuril, após completados 92,4 quilómetros.

Já na classe C3, Paulo Teixeira concluiu a prova em 15 lugar, com uma volta de atraso para o italiano Fabio Anobile, vencedor da prova de 67,2 quilómetros.

O selecionador nacional, José Marques, em declarações transmitidas em comunicado pela Federação Portuguesa de Ciclismo, faz um balanço positivo deste dia de competição, destacando os resultados de Bernardo Vieira e Telmo Pinão.

"Ficou um pouco aquém das expectativas. Sei que o Telmo tinha capacidade para fazer melhor, por isso fica um sabor amargo. Não digo que fosse discutir o pódio, mas podia ter ficado muito mais próximo. O Bernardo teve um bom resultado, principalmente neste tipo de percurso e os outros atletas cumpriram as expectativas que tinha em relação a eles", afirmou José Marques.

No domingo entram em ação os atletas da categoria H (handbike), e os primeiros a entrarem em competição na prova de fundo são Carlos Neves e Flávio Pacheco, da classe H4.

De seguida, entram em prova João Pinto e Rúben Garcia em H4, e Luís Costa, em H5.