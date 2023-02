Biniam Girmay vence primeira etapa da Volta à Comunidade Valenciana

O ciclista eritreu Biniam Girmay (Intermarché-Circus-Wanty) venceu esta quarta-feira ao sprint a primeira etapa da Volta à Comunidade Valenciana, assumindo a liderança da prova, com o holandês Olav Kooij (Jumbo-Visma), segundo, e o espanhol Iván García Cortina (Movistar), terceiro.

Girmay, de 22 anos, cumpriu os 189,4 quilómetros entre Orihuela e Altea em 4:38.11 horas, assumindo a liderança da geral individual após o dia 'ondulado' e que entregou ao espanhol Marc Soler (UAE Emirates) a camisola de líder da montanha.

O único português em prova, Rui Costa, é companheiro de equipa do vencedor do dia, tendo chegado com o mesmo tempo do eritreu, em 53.º, o mesmo lugar que ocupa na geral.

Na quinta-feira, a segunda de cinco etapas liga Novelda a Alto de Pinos em 178,2 quilómetros, com chegada em alto, não categorizada, e seis contagens de montanha, uma delas de primeira categoria.