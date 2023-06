Biniam Girmay vence segunda etapa da Volta à Suíça

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O eritreu Biniam Girmay (Intermarché-Circus-Wanty) somou esta segunda-feira o segundo triunfo da temporada, ao vencer a segunda etapa da Volta à Suíça, que continua a ser liderada pelo ciclista local Stefan Küng (Groupama-FDJ).

Girmay soube esperar pelo momento certo para lançar o sprint, aproveitando a precipitação do belga Wout van Aert (Jumbo-Visma) para ser o primeiro a cruzar a meta, no final dos 173,7 quilómetros entre Beromünster e Nottwil, com o tempo de 03:53.37 horas.

Em segundo lugar ficou o francês Arnaud Démare (Groupama-FDJ), com Van Aert a ser 'apenas' terceiro, depois de ter arrancado a 300 metros da meta, e a ter de contentar-se com quatro segundos de bonificação, que lhe permitem reduzir as diferenças para Küng e para o segundo classificado, o seu compatriota Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step).

Os belgas parecem apostados em destronar o suíço da Groupama-FDJ através das bonificações, uma vez que também o campeão mundial de fundo amealhou um segundo hoje. Assim, Küng lidera com cinco segundos de vantagem para Evenepoel, segundo, e seis para Van Aert, terceiro.

Rui Costa chegou integrado no pelotão, na 79.ª posição, e pôde celebrar a vitória do seu colega de equipa, que ganhou pela segunda vez esta época, depois de vencer a primeira etapa da Volta à Comunidade Valenciana.

O único português em prova na Volta à Suíça é 58.º da geral, a 58 segundos de Küng.

Na terça-feira, a terceira etapa da prova suíça liga Tafers a Villars-sur-Ollon, ao longo de 143,8 quilómetros, com a meta a coincidir com uma contagem de montanha de primeira categoria.