O ciclista belga Bjorg Lambrecht, da equipa Lotto Soudal, morreu esta tarde, após sofrer uma grave queda na Volta à Polónia, e depois de ter batido violentamente numa tampa de esgoto, facto que o deixou inconsciente.O jovem de 22 anos foi ainda reanimado no local, mas não resistiu aos ferimentos, tendo falecido quando estava a ser operado.A equipa já confirmou a sua morte através das redes sociais. "Uma grande tragédia aconteceu na família, amigos e colegas do Bjorg...Descansa em paz", escreveu a Lotto Soudal.Bjorg Lambrecht era já apontado como uma das promessas do ciclismo mundial, tendo este ano já sido 4º na Flèche Wallonne e conquistado o prémio da juventude no Critério do Dauphiné.