Bob Jungels deixa Deceuninck-QuickStep e vai correr na AG2R em 2021

O ciclista Bob Jungels, campeão luxemburguês de fundo e de contrarrelógio, vai correr pela AG2R em 2021 e 2022, anunciou esta terça-feira a formação francesa, deixando a Deceuninck-QuickStep ao cabo de cinco anos.

"Estou feliz por me juntar à AG2R. O projeto atraiu-me logo, especialmente pelo trabalho posto em marcha para formar uma equipa importante, com ambição. Com ciclistas como Oliver Naesen e Greg van Avermaet, é um grupo ambicioso nas clássicas, e é motivador fazer parte dele", explicou, citado pela equipa em comunicado.

Com 12 títulos nacionais do Luxemburgo, Jungels destacou-se sobretudo nas clássicas, tendo vencido a Liège-Bastogne-Liège de 2018, o único 'monumento' da carreira, bem como a Kuurne-Bruxelas-Kuurne de 2019.

Em 2016 e 2017, venceu a classificação da juventude da Volta a Itália, tendo terminado em sexto e oitavo a geral individual, respetivamente, somando ainda dois títulos mundiais de contrarrelógio por equipas, ambos pela QuickStep, em 2016 e 2018.

O líder da equipa que vai deixar no fim do ano, Patrick Lefevere, despediu-se do corredor de 27 anos, lembrando as 12 vitórias que conseguiu com as cores da formação belga e notando que gostaria "de manter o Bob na Deceuninck-QuickStep", na qual corre o português João Almeida.

"Estamos um pouco tristes ao pensar na sua partida, mas é o que é, é ciclismo. Foi um dos nossos melhores ciclistas nos últimos dois anos, com muitos resultados memoráveis, em grandes Voltas, mas também nas clássicas. [...] Terá sempre um lugar especial connosco", referiu, citado em comunicado.