Bob Jungels vence etapa e sobe à liderança da Volta à Colômbia

O ciclista luxemburguês Bob Jungels (Deceuninck-QuickStep) subiu esta sexta-feira à liderança da Volta à Colômbia, depois de vencer a quarta tirada da prova, com partida e chegada em Medellín.Jungels foi para a frente do pelotão para preparar o sprint, mas acabou por beneficiar do desentendimento das outras equipas e cortou a meta isolado, gastando 3:04.37 horas para cumprir os 144 quilómetros.O estónio Mikhel Raim (Israel Cycling Academy) e Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep) fecharam o pódio da etapa, a três segundos de Jungels, com Rafael Silva, a 43 segundos, a ser o melhor português e o melhor ciclista da Efapel.Na geral, Jungels tem dois segundos de avanço sobre Alaphilippe e quatro sobre o colombiano Rigoberto Urán (Education First), anterior líder.No sábado, corre-se a quinta e penúltima etapa, com partida e chegada em La Union (176,8 quilómetros), num percurso com quatro contagens de montanha de terceira categoria e uma de segunda, a cerca de dois quilómetros da meta.