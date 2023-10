BORA-hansgrohe e dsm-firmenich vão estar na 50.ª Volta ao Algarve

A alemã BORA-hansgrohe e a holandesa dsm-firmenich são as primeiras equipas WorldTour confirmadas na 50.ª Volta ao Algarve em bicicleta, que vai decorrer entre 14 e 18 de fevereiro, foi anunciado esta terça-feira.

Em comunicado, a organização destaca a presença de "dois coletivos com pergaminhos na corrida portuguesa", nomeadamente a BORA-hansgrohe, que, na próxima temporada, irá contar nas suas fileiras com o campeão em título, o colombiano Daniel Martínez, e também com o esloveno Primoz Roglic, o vencedor do Giro2023 e tricampeão da Vuelta (2019-2021) que conquistou a edição de 2017 da 'Algarvia'.

"Será a 11.ª participação consecutiva da BORA-hansgrohe na Volta ao Algarve, corrida em que teve os melhores desempenhos em 2022, com a vitória de Sergio Higuita no alto do Malhão, e em 2020, ano em que Maximilian Schachmann foi segundo na classificação geral", recordam os organizadores.

Já a dsm-firmenich estará pela quinta vez na principal prova disputada em território nacional, tendo no ano passado somado mais uma boa prestação, ao conquistar a classificação da juventude por intermédio de Oscar Onley.

A 50.ª edição da Volta ao Algarve, única prova portuguesa por etapas no circuito UCI ProSeries, vai realizar-se entre 14 e 18 de fevereiro de 2024.