Bouhanni vence quarta etapa e Rui Costa é terceiro na Volta à Arábia Saudita

O francês Nacer Bouhanni (Arkea-Samsic) subiu esta sexta-feira à liderança da Volta à Arábia Saudita, ao vencer a quarta etapa, após a qual o português Rui Costa (UAE-Emirates) desceu ao terceiro posto.

No final dos 137 quilómetros entre Wadi Namar Park e Al Mazuhimiya, Bouhanni venceu em 3:21.55 horas, com o mesmo tempo do italiano Niccolò Bonifazio (Direct Energie) e do cazaque Yevgeniy Gidich (Astana), num 'sprint' em que o português Ivo Oliveiro (UAE-Emirates) foi quinto.

A sua primeira vitória desde agosto de 2018 e os respetivos 10 segundos de penalização permitiram que Bouhanni subisse à liderança, com dois segundos de avanço sobre o alemão Phil Bauhaus (Bahrain-McLaren), anterior líder.

Rui Costa, que atacou a mais de 30 quilómetros da meta e foi apanhado a menos de três, chegou integrado no pelotão e caiu para a terceira posição, a cinco segundos do francês.

Ivo Oliveira subiu ao 51.º posto da geral, a 8.09 minutos de Bouhanni, enquanto José Neves (Burgos-BH) cruzou a meta na 65.ª posição, a 47 segundos, e é agora 70.º, a 12.17.

A Volta à Arábia Saudita termina no sábado, com um percurso praticamente plano de 144 quilómetros entre Riade e Al Masmak.