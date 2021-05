Brent van Moer vence isolado primeira etapa do Critério do Dauphiné

O belga Brent van Moer (Lotto Soudal) venceu este domingo a primeira etapa da 73.ª edição do Critério do Dauphiné em bicicleta, em Issoire, França, tornando-se no primeiro líder da geral individual.

Moer, de 23 anos, vingou a fuga e cumpriu os 181,8 quilómetros com partida e chegada em Issoire em 4:13.00 horas, batendo o pelotão por 25 segundos, com o italiano Sonny Colbrelli (Bahrain-Victorious) em segundo e o francês Clément Venturini (AG2R Citroën) em terceiro.

O belga é o primeiro líder de uma corrida, que funciona também como antecâmara da Volta a França, daqui a quatro semanas, e está na frente em todas as categorias secundárias: pontos, montanha e juventude.

O único português em prova, Ivo Oliveira (UAE Emirates), foi 137.º, a 14.23 minutos do vencedor.

Na segunda-feira, a segunda de oito etapas liga Brioude a Saugues em 172,8 quilómetros, com cinco contagens de montanha.