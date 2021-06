Britânicos dominam jornada nos Mundiais de Paraciclismo em Cascais

Os britânicos, com quatro vitórias nas 11 finais disputadas, foram esta quinta-feira os dominadores dos Campeonatos do Mundo de paraciclismo que se realizaram no Circuito Estoril, em Cascais, numa jornada dedicada a contrarrelógios.

Os corredores portugueses em prova cumpriram as expectativas, mas sem resultados de destaque, num dia marcado pelo vento forte, que afetou a qualidade de muitas provas.

Telmo Pinão foi o 16.º classificado nos 25,2 quilómetros da prova de classe C2, com mais 5.59 minutos que o novo campeão mundial, o francês Alexandre Leaute.

Bernardo Vieira também sentiu dificuldades no exercício individual de 16,8 quilómetros de classe C1, sendo oitavo, a 3.38 do espanhol Ricardo Ten Argiles, que conquistou o título mundial.

Os portugueses tiveram dois representantes nos 33,6 quilómetros disputados pelos paraciclistas de classe C5. Hélder Maximino foi 16.º, a 10.27 do vencedor, o holandês Daniel Abraham Gebru. Manuel Ferreira foi 18.º, a 11.49.

Paulo Teixeira competiu na série de classe C4, mas foi reclassificado com C3. Nesta competição foi 14.º, a 11.35 do francês Florian Bouzani, que conquistou a medalha de ouro.

Ana Silva, guiada por Isabel Caetano, estreou-se na classe B, prova em tandem, para atletas cegas ou com deficiência visual profunda. A dupla nacional fechou no 14.º posto, a 14.01 das melhores, as britânicas Lora Fachie e Corrine Hall.

A vitória na corrida de classe B feminina foi a quarta do dia para os britânicos, que também se impuseram na classe B masculina, através de Stephen Bate e Adam Duggleby, na classe C4 masculina, por George Peasgood, e em C5 femininas, por intermédio de Sarah Storey, única a revalidar títulos mundiais durante a jornada.

Também tiveram direito à camisola arco-íris a colombiana Daniela Munevar, em C2, a sueca Anna Beck, em C3, e a canadiense Marie-Claude Molnar, em C4.

A sexta-feira continuará a ser dedicada aos contrarrelógios: Será a vez dos corredores das categorias H (handbike) e T (triciclo). Portugal terá representantes em H3, H4 e H5.