Buchmann vence segunda prova do Challenge de Maiorca

O alemão Emanuel Buchmann (Bora-Hansgrohe) venceu esta sexta-feira o Troféu Andratx-Lloseta, segunda prova do Challenge de Maiorca, em Espanha.No final dos 172,4 quilómetros entre Andratx e Lloseta, Buchmann cortou a meta isolado, em 4:39.03 horas, menos 16 segundos do que o belga Tim Wellens (Lotto-Soudal) e 19 do que o holandês Bauke Mollema (Trek-Segafredo).A fuga do dia teve quatro elementos, entre os quais Óscar Pellegri, ciclista do Vito-Feirense que está a representar a seleção espanhola.A terceira de quatro provas do Challenge de Maiorca corre-se no sábado, com o Troféu Tramonstana a ligar Sóller e Deià, num percurso de 140,1 quilómetros.