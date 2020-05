Burgos-BH, equipa José Neves e Ricardo Vilela, convidada para a Vuelta

A Volta a Espanha em bicicleta convidou as espanholas Burgos-BH e Caja Rural, equipas do segundo escalão, além da francesa Total DE, para a prova que vai decorrer de 20 de outubro a 8 de novembro.

Estes convites abrem a possibilidade de participação aos portugueses José Neves e Ricardo Vilela, que representam a Burgos-BH.

O colombiano Nairo Quintana, que venceu a Vuelta em 2016, vai ficar de fora pelo facto da Arkea-Samsic não ter sido convidada pela Unipublic, empresa organizadora, que também deixa de fora a Alpecin, do holandês Mathieu van der Poel.

A competição, que estava prevista para decorrer de 14 de agosto a 6 de setembro e que, devido à covid-19, vai ser realizada mais tarde do que nunca no calendário internacional, vai contar com 22 equipas.

Destas, 19 são do World Tour e a Unipublic juntou-lhe assim a Total DE, que ganhou o direito após o primeiro lugar no segundo escalão em 2019, bem como a Burgos-BH e a Caja Rural, que já integraram o pelotão o ano passado.

Na versão inicial, a 75.ª edição da competição, que se realizou pela primeira vez em 1935, principiaria nos Países Baixos, mas acabou por ser encurtada, devido à covid-19, iniciando-se no País Basco.

No percurso da prova espanhola mantêm-se as duas etapas em Portugal, a 18.ª, entre Mos (Galiza) e Porto/Matosinhos, de 178 quilómetros, e a 19.ª, com início em Viseu e final em Ciudad Rodrigo, com 177,7 quilómetros.

Até hoje, a edição de 2001 tinha o recorde de ser a mais tardia, decorrendo de 08 a 30 de setembro.

Em 15 de abril, a UCI prolongou a suspensão do calendário velocipédico para todas as provas até 01 de julho e para as provas do WorldTour até 01 de agosto e reagendou a Volta a França devido à pandemia da covid-19.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou cerca de 269 mil mortos e infetou mais de 3,8 milhões de pessoas em 195 países e territórios.

Mais de 1,2 milhões de doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.